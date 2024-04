Mais conhecida por Mexiquer, Sofia Reis é criadora de conteúdos digitais em diferentes plataformas. O seu primeiro blog nasceu em 2011 onde começou a explorar temas como moda, viagens e lifestyle. Hoje é bastante reconhecida na área da decoração com os conteúdos DIY("do it yourself").

Tendo a sua imagem como marca, Sofia começa por dizer que trabalhou muito para se sentir confiante e o cabelo foi sempre um cuidado que procurou ter. “Neste momento tenho o meu cabelo de sonho: comprido, sedoso e brilhante”, diz.

Sofia vai regularmente ao salão Jean Louis David fazer o tratamento de hidratação, porque como faz "diariamente styling desgasta um bocadinho o cabelo", conta.

A influencer conta também que durante muitos anos usou franja, mas agora está a deixar crescer e, por isso, controlar o cabelo é mais complexo. Conhecemos assim um produto da marca Jean Louis David que ajuda a combater os cabelos mais rebeldes - os baby hairs - com a Go style Density Paste.

Especialista em tendências, a convidada partilha também estilos de penteados que considera que estarão na moda como os short bob (cabelos mais curto) e as curtain bangs (franjas em formato cortina) .

O stlying é a sua praia, por isso veja o vídeo para ficar a conhecer todas as dicas deixadas por Sofia Mexiquer para looks a usar num date, entrevista de trabalho ou festival de verão.

Assista à conversa:

