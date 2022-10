Conheça o Loafer Mid-Heel: o primeiro loafer com salto da Lachoix

“Era uma vez um loafer que cresceu”. Esta é a história do novo modelo Loafer Mid-Heel da Lachoix, a marca portuguesa de calçado feminino, desenhada e fabricada em Portugal.

Mantendo uma relação próxima com as clientes, a marca prova que é possível oferecer conforto e elegância mesmo num sapato com salto, através de um modelo prático, versátil e seleto que ganha agora 4cm de altura para contentamento das clientes (PVP 320€).

De acordo com Fátima Carvalho, fundadora da Lachoix, “Este modelo é o manifesto de uma celebração com as clientes que já gostavam do conceito, mas que queriam o mesmo conforto de uns loafers num salto”.

Sem nunca perder o ADN, inspirado nos anos 70, os novos loaferssão clássicos e com uma inspiração andrógena, produzidos em pele polida preta e castanha adequando-se facilmente a qualquer look. Mais formais do que um par de ténis e mais confortáveis do que uns stilletos, apresentam-se como a alternativa perfeita para todas as ocasiões e por isso, podem ser utilizados sem receios numa reunião de trabalho o ou até mesmo num jantar a dois.

Em adição aos Loafer Mid-Heel, a Lachoix lançou ainda os Penny Loafer in Camel & White (PVP 245€), uma opção em pele intemporal que junta as cores camel e branco.

E também os Nude Bailarina (PVP 210€), uma reinvenção em pele da sabrina tradicional com uma corrente dourada no tornozelo muito feminina e elegante.

É possível encontrar estes modelos na Lachoix Studio, a primeira concept store da marca localizada no Pátio do Tijolo, no Príncipe Real e também na loja online.