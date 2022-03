“CHANGE THE GAME” foi um statement da FILA que surgiu na década de 90 e representava o romper com as convenções e um movimento constante de inovação.

Nesta estação, a afirmação “CHANGE THE GAME” é mais relevante do que nunca. Com o mote de quebrar hábitos, levá-lo a sair da zona de conforto e a revisitar a história da marca de formas inesperadas, esta primavera-verão 2022, a FILA embarca na conjugação da essência do desporto com a moda, mostrando como, para a marca, os dois sempre caminharam lado a lado ao longo dos anos.

A nova linha “Tribe” representa uma nova abordagem ao streetwear, a pensar no consumidor contemporâneo e sofisticado. Esta coleção destaca silhuetas clean, numa gama de cores marcantes e logotipos minimalistas, com referências ao vasto arquivo dos anos 70 da marca, interpretados num visual moderno, mas desportivo.

Com detalhes interessantes, como logotipos bordados, emblemas e bolsos com posicionamentos estratégicos ou as pregas brilhantes da saia plissada de ténis, esta coleção inspira-se em looks mais formais, mas mantendo-os contemporâneos e desportivos.

Grafismos divertidos celebram uma ampla gama de desportos aos quais a FILA sempre esteve ligada e a herança italiana é representada num padrão de impressão de jornal, com recortes de artigos sobre o Museu FILA em Biella, Itália. Novos tecidos acetinados e plissados são ainda combinados com sweatshirts aconchegantes, nylons e malhas duplas.

E, como não podia deixar de ser, a FILA apresenta ainda a sua coleção de calçado que complementa os looks das linhas de vestuário. Com a ideia de trazer a comunidade futebolística das ruas para o interior, e mais concretamente para o fazer num jogo de matraquilhos, a FILA lançou o BYB, que significa Bring Your Budy, na década de 80.

Atualizados nesta estação, estes ténis masculinos de perfil baixo têm um design clean e nostálgico, com detalhes como um bolso para moedas na língua. O ano de 1921, o ano em que os matraquilhos foram inventados, está marcado no bolso de moedas bordado e na lateral.

Esta estação traz também uma novidade para elas, os novos Crosscourt Altezza, uma modernização feminina dos clássicos Crosscourt da FILA. Este modelo apresenta gáspeas semelhantes ao Crosscourt mas assentes numa sola mais alta.

Disponíveis em cores suaves ou em padrão de zebra, os Crosscourt Altezza complementam os looks de primavera com um toque feminino.

Muito inspirados no mundo do ténis, os icónicos Crosscourt 2 F estão de regresso nesta estação e são atualizados com novas cores e acabamento em camurça na zona do calcanhar, logos marcantes, apontamentos metalizados, ou ainda papoilas no modelo Crosscourt 2 Poppy.