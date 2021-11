O Caminho de Santiago é feito por milhares de pessoas todos os anos e a Roberto Verino inspirou-se nesta experiência para criar uma coleção cápsula muito especial.

Chama-se “Andar” e está disponível em Portugal, exclusivamente na loja da marca no Galleria, espaço único e pioneiro do NorteShopping com lojas exclusivas e premium, que foi escolhida para o próprio Roberto Verino marcar o lançamento fisicamente no dia 4 de novembro.

O designer galego captou a essência e as cores do caminho percorrido por tantos peregrinos na Galiza para criar esta linha para homem e mulher. O resultado é uma coleção jovem, confortável e elegante que conta a história deste percurso.

As propostas de outono/inverno incluem gabardines, ponchos, casacos, coletes, camisolas, sweatshirts e T-shirts, assim como carteiras, mochilas, entre outros acessórios. Os tons terra dominam parte desta linha que também aposta em cores como o cinzento, o azul e o verde seco.

Roberto Verino tornou-se um designer de referência mundial no que à melhor moda espanhola diz respeito. Apenas um ano depois de ter criado a sua primeira coleção, em 1982, Roberto Verino abriu a sua primeira loja em Paris, tornando-se o primeiro estilista espanhol, a seguir à Balenciaga, a ter um ponto de venda na cidade francesa.