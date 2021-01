A designer de vestidos de noiva Pnina Tornai estreou este mês a sua coleção para 2021 à qual chamou de One.

Um nome que não foi escolhido por acaso, relembrando que nos tempos em que vivemos as noivas do mundo inteiro são apenas uma, focando no conceito de união.

A nova coleção, desenhada com amor e compaixão, chega num momento crucial da vida de cada um de nós. “ONE é o nome perfeito para uma coleção num momento em que todos devemos perceber, mais do que nunca, que estamos nisto juntos e todos enfrentamos desafios”, explica Pnina Tornai.

"A coleção também representa a unidade que todos nós esperamos num casamento - dois indivíduos que constroem uma vida juntos, maior do que a soma das suas partes".

Usando os melhores tecidos e apliques como rendas, lantejoulas, bordados e florais, a designer apresenta vestidos sem alças, vestidos com corte e acabamentos únicos.

A partir de 3.000 dólares, é a coleção de alta-costura com o preço mais acessível da marca, pensada face aos desafios financeiros que muitos casais enfrentam no meio de uma pandemia global.

Pnina Tornai é uma designer com mais de 20 anos de experiência e tornou-se famosa também devido à sua presença assídua nas 19 temporadas do famoso programa americano "Say Yes to the Dress", da TLC.