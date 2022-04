A Kilig Collection, deriva de uma palavra de origem filipina e que explica a alegria que se sente quando se vê ou se experiência algo romântico.

O azul do mar, os tons beges e castanhos da areia, o laranja e rosa do pôr-do-sol nos dias quentes de verão, que observamos em vários locais de Portugal foram o mote para a criação dos padrões exclusivos da coleção de 2022, que é composta por 3 linhas que vão ser lançadas entre a primavera e o verão.

A linha principal terá peças lisas texturadas e feitas com licra reciclada, e outras peças com padrões geométricos, coloridos e padrões florais, que se vão destacar pela conjugação chamativa das cores e desenhos. A linha deadstock conta com 3 artigos de licra reutilizada de coleções anteriores.

A linha essentials é ideal para quem gosta de tons neutros, como branco e preto. Poderá personalizar o seu próprio biquíni escolhendo entre os diferentes modelos e tamanhos para parte de cima e parte de baixo.

Outra novidade são os biquínis de grávida, com partes de baixo reguláveis, que valorizam as formas da mulher e que se adaptam às transformações corporais que ocorrem durante esta fase tão bonita. Podem ser usados durante toda a gravidez e combinadas com as partes de cima da linha Essentials para fazerem o match perfeito.

UMA MARCA PARA TODOS OS CORPOS FEMININOS NO VERÃO

A marca nasceu em 2015, ano em que lançou a primeira coleção cápsula. Biquínis pensados ao detalhe e feitos pela fundadora, que esgotaram em poucos dias.

O bem-estar é o foco da marca de swimwear, que pretende empoderar as mulheres nos meses de verão. Para que todas se sintam confiantes no seu biquíni ou fato de banho Naji, todos os produtos são ajustáveis a diferentes corpos, têm suporte para peito, com copas ou aros, e forro de textura suave para alcançar um conforto extra.

A qualidade, durabilidade, conforto e sustentabilidade dos tecidos e do processo de produção são os valores que a caracterizam. Assim, todos os materiais utilizados são escolhidos ao detalhe, de modo a garantir que as peças podem ser usadas muitos verões.

Por vezes as licras recicladas são mais fracas, o que não confere durabilidade à peça, no entanto sempre que este tipo de tecido está de acordo com os níveis de qualidade da marca, são a preferência, conseguindo assim um equilíbrio entre alta confeção e sustentabilidade.

Para a Naji, é crucial que a produção seja 100% portuguesa, nomeadamente em fábricas do Norte para que o contato seja mais direto, proporcionando maior agilidade durante os processos de produção.

Os fornecedores são exclusivamente europeus, uma decisão importante que confere a resistência e fiabilidade às licras utilizadas. Apesar de a produção estar a aumentar, a fundadora ainda mantém a seu cargo o processo de todos os moldes, feitos à mão para que o fitting seja perfeito, tornando realidade os desenhos que imaginou.

2022 marca o ano de crescimento da marca com o lançamento de duas grandes novidades: os biquínis para grávidas e peças de vestuário, algumas em algodão reciclado, que complementa os looks de verão.

ISABEL JANSON, A FUNDADORA

"Para mim, o que importa é que, durante o verão, quem veste Naji se sinta bem, confiante e realizada. Mudar a forma como consumimos está nas mãos de todos, de quem compra e também de quem vende ao alertar para um consumo consciente."

ISABEL JANSON créditos: Naji Swimwear

O que a move é a felicidade. Apaixonada pelos meses de verão que trazem os longos dias de praia, os mergulhos no mar, a pele salgada, a toalha estendida no areal cheio de amigos, a energia do sol, a leveza das horas.

Começou por fazer peças únicas para si, mas rapidamente começou a receber pedidos para fazer biquínis para as amigas. Surgiu então a ideia de transformar a paixão em negócio e lançou a sua primeira coleção, em que as peças foram costuradas pela mesma.

Com formação em Marketing e Gestão, o seu coração está no design e produção de moda. Em agosto de 2021 deixou o seu emprego para se dedicar a 100% à marca.

Continua a manter o mesmo processo que lhe trouxe o sucesso: todos os moldes são feitos pela própria, à mão, para garantir que o fitting é perfeito e os modelos a completa realização de como os idealizou.

Aos 25 anos, a jovem portuense aposta na expansão da Naji para oferecer a todas as mulheres mais peças que lhes enalteçam o corpo, ofereçam conforto e confiança durante o verão, sejam intemporais e sempre com respeito pelo meio ambiente e processos de produção.