Para a marca alemã, The Time is Now! A nova coleção primavera-verão 2022 é marcada pela combinação das silhuetas Buffalo com as últimas tendências e materiais nobres e por um profundo compromisso para um futuro sustentável.

Mais do que nunca, o conforto está no top of mind e toda a coleção foi idealizada a pensar no dia a dia citadino de quem sabe o que quer: exclusividade e estilo aliados à individualidade de cada um, transformando o amanhã no melhor, mais original e confortável de sempre. Palmilhas amovíveis nos ténis, designs flexíveis e materiais leves são alguns dos cuidados para os pés dos exigentes fãs da marca.

Para a próxima estação e num autêntico festival de criatividade, as linhas Street e Iconic brilham num alinhamento que não vai deixar ninguém indiferente. A reinvenção de clássicos como o RSE surge em novas cores ou em versão sock para um melhor ajuste ao pé.

RSE créditos: Buffalo

Os famosos CLD regressam na versão CHAI numa clara aposta de uma silhueta inconfundível, com uma piscadela de olho aos anos 90 e com novos esquemas de cores.

CLD créditos: Buffalo

Os BINARY afirmam-se como uma das grandes estrelas da coleção com o seu design irreverente e sola chunky. Em versão ténis ou sandália e com inesperados detalhes como a corrente com o logo da marca ou a conjugação de cores vibrantes, este modelo promete fazer as delícias dos fãs da marca que encontram assim várias versões para um estilo repleto de rebeldia e conforto.

BINARY créditos: Buffalo

Party like it’s 2022! Com as suas sandálias e botins de salto alto, a coleção primavera-verão da Buffalo convida as suas fãs a serem as rainhas das pistas de dança com as mais variadas sugestões que vão elevar qualquer look. Com pormenores delicados e cores vibrantes, a elegância funde-se ao espírito rebelde da marca e não vai deixar ninguém indiferente.

Party like its 2022! créditos: Buffalo

A sustentabilidade é um objetivo para o qual a Buffalo trabalha constantemente. Desde o uso de materiais sustentáveis, aos aspetos sociais dos parceiros de fabrico aos meios de transporte, orgulha-se de apresentar a maior gama de modelos vegan certificados pela PETA, num claro compromisso para um futuro melhor.