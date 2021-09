Numa clara reivindicação por um novo amanhã, no qual se idealiza que os estereótipos são descartados, a diversidade e a auto-aceitação são celebradas e a beleza natural perfeitamente imperfeita é assumida e encorajada, a Coccinelle e a Barbie dão as mãos numa colaboração especial da qual resulta uma mala-manifesto Barbie que se dirige a todas as mulheres de perto e com urgência e que promove a mais importante e necessária mensagem: O FUTURO É ILIMITADO.

Composta maioritariamente por nylon, o seu aspeto cool e descontraído contrasta com as alças de pele – que celebram a tradição do artesanato italiano – e com as fitas que declaram uma feminilidade consciente. Adicionalmente, as palavras THE FUTURE IS LIMITLESS (O FUTURO NÃO TEM LIMITES) destacam-se, assumindo um estilo graffiti, preto no rosa e rosa no preto.

Mala-manifesto Coccinelle x Barbie créditos: Coccinelle x Barbie

Determinado, ousado, intemporal, o cor-de-rosa é acarinhado por ambas as marcas como uma expressão da sua atitude. Já o preto expressa o ying-yang do poder feminino: coragem e doçura, desafio e resiliência, rebelião e bondade.

No interior da mala encontra-se não só, mais uma vez, o slogan THE FUTURE IS LIMITLESS mas também um rótulo Barbie™ que afirma: “aceitarmo-nos na nossa diversidade torna-nos mais fortes, mestres do nosso futuro”.

Adotando uma abordagem “mulher pela mulher”, a Coccinelle constrói uma visão global do futuro sem limites, caracterizado pela inclusividade, diversidade e auto-aceitação. São precisamente estes os valores que se enquadram perfeitamente com a Barbie, a boneca de moda mais conhecida do mundo, que ao longo dos anos tem traçado o seu percurso de diversidade e inclusão, introduzindo novos e diferentes aspetos corporais, tais como tall, petite e curvy, ou mesmo bonecas com deficiências.

“A Barbie sempre representou uma escolha para as mulheres", tal como expresso por Ruth Handler, a empresária que criou a boneca que, nos seus 62 anos de vida, passou por inúmeros restylings, e hoje inspira as meninas a sentirem que podem ser tudo o que quiserem.

Assim, juntas na missão de dar voz à inclusão, auto-aceitação e empoderamento feminino, nesta colaboração especial a Coccinelle e a Barbie intentam espalhar a mensagem, envolvendo vinte e cinco países em todo o mundo, bem como embaixadores internacionais que irão partilhar a sua própria história neste âmbito.

Disponível nos pontos de venda físicos e online da Coccinelle com o PVP de 130 euros, a mala-manifesto apela a uma irmandade que alarga horizontes, composta por adolescentes, mães, irmãs, amigas, mas também pelas meninas que vão à escola, as mulheres que as educam e por todos os que lutam para eliminar as desigualdades e que celebram este desejo de mudança.