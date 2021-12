A linha da Hush Puppies CHUNKY BOOTS promete acima de tudo conforto a quem as calça, com uma sola de borracha e a sua palmilha em pele com espuma incorporada em todos os modelos.

Esta pequena porção da coleção de inverno oferece três designs diferentes, desde o clássico botim às botas de cano alto para um look mais elegante:

Disponíveis em tons de castanho e preto com apontamento de cor na sola conferindo um aspeto mais jovem e atual.

Todo os modelos desta linha encontram-se disponíveis nas lojas físicas e em hushpuppies.pt.