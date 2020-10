A tendência de meias com chinelos é cada vez maior e agora pode ficar com os seus chinelos o ano todo, graças à nova linha de meias Havaianas.

Uma coleção ousada, brilhante e cheia de cor. Outra coisa não seria de esperar do fabricante de calçado mais colorido de sempre.

Estas meias têm uma divisão entre os dois primeiros dedos do pé, especialmente para encaixar na tira do chinelo, e uma base antiderrapante para que não escorregue, podendo ser facilmente conjugadas com as Havaianas Slide.

Se gosta de seguir as tendências, então não terá nenhum problema em sair à rua com a combinação-tendência chinelos e meias.

Mas se por outro lado é mais adepto do conforto, use-as em casa e sinta o aconchego nos seus pés este outono-inverno.

Seja qual for a opção, já não precisa de manter as suas Havaianas longe no inverno. Basta calçar um par de meias Havaianas e desfrutar delas o ano inteiro.