A UGG, marca de lifestyle do Sul da Califórnia foi sempre uma marca emocional pela forma como nos faz sentir. A marca abre 2022 com o regresso de FEEL___, uma campanha que tem associado a marca a uma séria de ícones, pessoas do mundo da cultura e defensores da mudança que inspiram gerações, promovem a individualidade e evocam emoções.

A lendária superestrela global e ativista Cher, vencedora de um Oscar, Grammy e Emmy, é a personalidade escolhida para apresentar a campanha primavera-verão 2022 da marca, usando silhuetas icónicas da UGG.

“Sentir-se empoderado é tão importante para todos e celebrar o sentimento de nos sentirmos bem com a UGG tem sido uma jornada maravilhosa para mim”, disse Cher. “A vida é feita de sentimentos e acho que a campanha capta essa sensação.”

A campanha foi fotografada na própria casa da Cher, em Malibu, por Neil Favila, fotógrafo de Los Angeles, e dirigida por Kauai Moliterno e Michael Barth.

créditos: UGG

Na campanha, a estrela de renome mundial é vista a ver alguns dos seus filmes favoritos no seu home theater, com a gata Mala, enquanto conversa com a mãe ao telefone, meditando pacificamente e vestindo roupas fabulosas, ao mesmo tempo que usa modelos icónicos da UGG.

Durante as filmagens, Cher partilha corajosamente os seus pensamentos sobre crescer com o desejo de ser atriz, a sua paixão pelo planeta Terra e sua sabedoria em ser ela mesma sem remorso. “Passei uma vida inteira com pessoas a odiarem-me ou a amarem-me; e quero dizer, queres ser amado, mas chega a um ponto em que pensas 'foda-se'”, disse Cher durante as filmagens, majestosamente sentada numa cadeira de vime enquanto a câmara se aproximava.

Nesta Campanha da UGG, Cher usa estilos heritage intemporais como a bota Classic Mini e o chinelo Coquette, personificando o sentimento e a conexão emocional que só a UGG pode oferecer.

créditos: UGG

Uma superestrela mundial e um nome familiar há mais de 50 anos, Cher conquistou uma variedade de desafios com um punhado de talentos diversificados – música, concertos, cinema e atuações na Broadway, televisão e realização.

Ao longo do percurso, foi recompensada com um Oscar, um Grammy, um Emmy, três Globos de Ouro, o Kennedy Center Honor, um prémio do Festival de Cinema de Cannes e um People's Choice Award.

Além dos inúmeros elogios que Cher conquistou ao longo dos anos, ela cofundou ainda uma instituição de caridade internacional chamada Free The Wild - uma organização que se esforça para parar o sofrimento de animais selvagens em cativeiro e, finalmente, encontrar uma maneira de libertá-los em santuários ou zoológicos mais bem equipados.