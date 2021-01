Em 1921, a estilista francesa Gabrielle Chanel empreendeu uma nova revolução para além do guarda-roupa feminino, com o lançamento desta fragrância, contida num frasco geométrico com um rótulo simples a preto e branco.

"O seu nome, o seu aroma e as linhas radicais do frasco contribuíram para o tornar num ícone dos chamados anos loucos (em França). Com um simples número, alusivo à amostra escolhida (para fazer o perfume) Chanel rompeu com as tendências e entrou na abstração", avalia Julie Deydier, encarregada do património da empresa.

A estilista quis distinguir-se da tradição naturalista e floral do século XIX e conceber esta fragrância com "cheiro de mulher", como um vestido de alta costura.

"Um perfume artificial, artificial como um vestido, isto é, manufaturado. Sou artesã de costura. Não quero rosas nem lírios do vale, quero um perfume composto".

O perfumista Ernest Beaux, responsável por esta missão, criou assim uma fragrância que não reproduz nenhum perfume existente na natureza.

O Nº5 cheira a Chanel, identificável pelo seu aroma atípico devido à presença significativa de moléculas sintéticas, os aldeídos, que aportam frescura às notas florais e conferem-lhe o seu carácter "abstrato".

A simplicidade do frasco, pouco modificado ao longo das décadas, rompeu com as apresentações ostentosas da época.

"As pessoas tem que se concentrar 100% no perfume, não na apresentação", dizia Chanel.

Num anúncio para a imprensa americana em 1937, Chanel decidiu encarnar ela mesma o Nº 5. Juntamente com a sua fotografia, um texto dizia: "Gabrielle Chanel é acima de tudo uma artista da vida. Os seus vestidos, os seus perfumes são criados com um instinto dramático perfeito. O Nº 5 é como a música suave que realça uma cena de amor. Liberta a imaginação e deixa um rastro indelével na memória dos atores".

Nas décadas seguintes, filmes e atrizes ajudaram a perpetuar a sua aura lendária e hoje continua a ser um dos perfumes mais vendidos do mundo.

Uma imagem de Marilyn Monroe a perfumar o decote com Nº5 foi usada em 2013 para um anúncio da fragrância, que também teve como embaixadoras Catherine Deneuve, Nicole Kidman e Gisele Bündchen.

Na última campanha publicitária, Marion Cotillard dança na Lua, envolta no rei dos perfumes.