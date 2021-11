Depois de muita especulação, a notícia foi confirmada pela maquilhadora Sophie Shab: Harry Styles vai mesmo lançar a sua própria marca de beleza.

A jovem, que há diversos anos dá a conhecer as mais recentes novidades e colaborações do mundo da beleza, partilhou as imagens da coleção na sua conta de Instagram, Trendmood.

Pleasing foi o nome escolhido para a marca criada pelo intérprete de 'Watermelon Sugar' e cujo slogan, de acordo com o seu Instagram oficial, parece ser 'Find your pleasing' (Encontra aquilo que te satisfaz).

Até ao momento só foram revelados três produtos: um pack de vernizes para as unhas disponível em quatro cores, um sérum iluminador e uma caneta roll-on para refrescar os olhos e os lábios.

Diversos meios internacionais referem que a gestão de Pleasing - que se destaca por ser vegan e cruelty-free - vai ser feita juntamente com Emma Spring, ex-assistente do cantor.

Apesar de ainda não terem sido divulgados detalhes sobre a sua data de lançamento, já está disponível o site oficial da marca onde os fãs já podem subscrever a newsletter e receber novidades exclusivas.