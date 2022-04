A nova colaboração com a estilista brasileira Isabela Capeto é perfeita para este dia especial, com uma coleção onde a arte e o artesanato se complementam.

O design, inspirado nas PANCS (Plantas Alimentares Não Convencionais) é concebido em estampados e texturas que evidenciam as características da primavera.

Confortáveis e elegantes, as Melissa Panc Sandal são bastante versáteis e encontram-se disponíveis em várias cores associadas à vivacidade da estação. Com opções para adulto, criança e bebé, estas sandálias são ideais para celebrar o Dia da Mãe e fazer as melhores combinações matchy-matchy entre mãe e filha.

Já para as mães mais fashionistas as Becky Panc, com a sua plataforma, são a escolha ideal.

E para mimar ainda a mulher especial lá de casa, a marca está com uma campanha de 25 a 27 de abril onde oferece um desconto de 20% na compra do mesmo modelo para mães e filhas. Além dos modelos da colaboração com Isabela Capeto, as Melissa Possession, Sweet Love e Mar Sandal são outras das opções disponíveis na campanha que promete as melhores combinações para a celebrar o dia da mãe ainda com mais estilo.

Marcadas pelos anos 90, as Possession são o modelo best seller da marca. Para além de irreverentes, são uma das tendências deste ano que se adaptam a qualquer look. Disponíveis em várias cores, estas sandálias são ideais para as mães e filhas que adoram outfits a condizer.

As Sweet Love, em versão sabrina para adultos, e as Mar Sandal, em sandália para as crianças, são também uma combinação que oferece o conforto e o estilo para usar em várias ocasiões. Com um design mais minimalista, o laço é o ponto de ligação entre os dois modelos, evidenciando um look mais delicado.