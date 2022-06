A Pepsi e Oak Wear, marca de roupa portuguesa da atriz e influenciadora digital Carolina Carvalho, unem-se no âmbito do 'Atreves-te a Escolher'. Lançada em junho do ano passado, a campanha regressa agora, através de uma colaboração especial, materializada na forma de casaco de ganga sustentável, com uma mensagem que incentiva todos a desligar das convenções que a sociedade em geral determina.

Em conjunto, Pepsi e Carolina Carvalho criaram o blusão unissexo, feito exclusivamente com matérias-primas sustentáveis, que materializa o claim da campanha: “Segue o teu próprio caminho” com o objetivo de transmitir a confiança e satisfação do poder da liberdade de escolha.

O novo casaco Pepsi x Oak Wear, ao estilo americano e anos 90, pretende celebrar o poder que a decisão tem para autoconfiança. Carolina Carvalho, atriz e embaixadora da Campanha Pepsi, participou no desenvolvimento e colaboração criativa da peça que se afirma disruptiva, relevante e intemporal.

A par com o compromisso que o Grupo PepsiCo tem vindo a reforçar com o meio ambiente, o novo casaco tem por base uma preocupação com a sustentabilidade — garantindo o uso de materiais e processo de produção sustentáveis. A ganga do casaco é 100% algodão orgânico e o seu processo de lavagem, com certificado OEKO-TEX, teve em consideração o reaproveitamento e a reciclagem de água.

“A nossa vida é construída com base em escolhas. Com Pepsi queremos celebrar o poder de escolha e estimular as pessoas a seguirem o seu caminho, que o seu instinto as leve a tomar as suas próprias decisões para uma vida mais feliz. Para nós fez todo o sentido convidar a Carolina Carvalho para desenvolver este processo de criação de um blusão denim, porque gostamos de histórias reais, com percursos de vida impactados pelas suas decisões e que nos inspiram a atrever-nos, que é o que queremos transmitir com a campanha”, refere Catarina Galhordas, Marketing Manager Bebidas da PepsiCo em Portugal.

Já a embaixadora e influenciadora adianta que ficou "muito feliz com o convite da Pepsi" para se "tornar embaixadora e mais feliz ainda por poder criar algo único em conjunto com uma marca" que a inspira.

"Conseguimos transpor para o nosso casaco 'Pepsi x OakWear' as principais mensagens que temos em comum: levar a vida de forma positiva e, acima de tudo, sermos donos das nossas próprias escolhas. Tenho a certeza que esta colaboração será agora eterna e todos vão poder vestir 'o seu próprio caminho', não há nada que me deixe mais realizada”, disse Carolina Carvalho

O casaco é limitado ao stock existente (200 unidades) e está disponível para pré-venda no site nos tamanhos S e M e o preço é 140€.