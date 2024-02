Maria Mendes, que estava nomeada na categoria Melhores Arranjos, Instrumentais e Vocais com a música “Com que Voz”, foi um dos nomes portugueses a marcar presença na 66ª edição dos Grammys 2024.

Tendo em conta a exposição daquele que é um dos eventos mais prestigiados do panorama musical, a artista de jazz portuguesa aproveitou a ocasião para homenagear e celebrar o talento, cultura e moda portuguesa além fronteiras através dos outfits.

De forma a fugir ao tradicional, decidiu apostar não em um mas em quatro looks assinados pelo estilista português Carlos Gil para usar nos diferentes eventos que marcaram a edição deste anos dos Grammys.

Para a recepção dos nomeados apostou num conjunto cor de rosa estampado marcado pelas plumas coloridas que lhe conferiram um toque divertido, sendo que na gala do Grammy Museum elegeu um look preto total onde as transparências, o brilho e a pedraria colorida foram o grande destaque.

Na red carpet do evento principal, que decorreu no domingo passado na Crypto.com Arena, em Los Angeles, apostou num vestido dourado, que se destacou pelo corte clássico e elegante, e que à semelhança de todas as outras criações fazem parte das propostas de Carlos Gil para a temporada primavera-verão 2024 apresentadas na edição de outubro da ModaLisboa.

Os acessórios foram outra das grandes apostas dos looks de Maria Mendes que, para a ocasião, optou por diferentes criações da autoria da designer de joias portuense Olga Noronha.

Uns brincos e colar em formato maxi assim como um headpiece em tons dourados perfurados foram algumas das joias e esculturas usáveis da coleção ODE que foram escolhidas para diferentes momentos, que tanto incluíram a cerimónia principal como os eventos oficiais.

Recorde-se que Maria Mendes é a única artista portuguesa com duas nomeações para os Grammys Latinos e duas nomeações para os Grammys.