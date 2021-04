As imagens a preto e branco foram fotografadas pelo reconhecido fotógrafo Cass Bird, apresentando Grace Elizabeth e o seu marido Nicolas Krause; Helena Christensen e o filho Mingus Reedus; Mayowa Nicholas e a sua mãe Temmy. E Sabina Karlsson com o marido Ricky Jackson e filho Zion.

A campanha capta a beleza, a autenticidade e a ligação emocional entre as pessoas fotografadas, destacando várias fases da maternidade.

Grace Elizabeth e o marido Nicolas Krause; Mayowa Nicholas e a mãe Temmy créditos: Victoria's Secret

Os produtos pretendem ser acolhedores, casuais e com um toque de luxo, incluindo rendas e pijamas de cetim, pijamas de algodão, roupões, chinelos, leggings, conjuntos de lã, entre outros.

Sabina Karlsson com o marido Ricky Jackson e o filho Zion créditos: Victoria's Secret

Neste Dia da Mãe, a Victoria's Secret reforça mais uma vez parceria com agências locais sem fins lucrativos para apoiar o programa "Adote uma Mãe" que identifica e apoia mães e famílias necessitadas. Durante quase 30 anos, através da empresa-mãe da Victoria's Secret, a L Brands Foundation contribuiu com mais de 14 milhões de dólares para organizações sem fins lucrativos cujas missões apoiam as necessidades críticas de mães e famílias.

A campanha do Dia da Mãe vai ser lançada no site e nas redes sociais da marca a partir do dia 26 de abril.