Um universo de produtos de cuidados para a pele espera por si dentro do Calendário de Advento de Edição Limitada Kiehl´s.

Com design da artista Marylou Faure inspirado no Natal, este calendário contém os seus produtos favoritos de cuidados da pele atrás de cada porta:

• Ultra Facial Cream 28 ml

• Ultra Facial Oil-free Gel Cream 7 ml

• Super Multi-corrective Cream 7 ml

• Calendula Serum-infused Water Cream 7 ml

• Midnight Recovery Concentrate 15 ml

• Clearly Corrective Dark Spot Solution 4 ml

• Powerful-strength Line-reducing Concentrate 5 ml

• Vital Skin-strengthening Super Serum 4 ml

• Hydro-plumping Serum Concentrate 5 ml

• Retinol Skin-renewing Daily Micro-dose Serum 10 ml

• Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque 14 ml

• Calendula Petal-infused Calming Mask 14 ml

• Ultra Facial Cleanser 30 ml

• Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash 30 ml

• Calendula Herbal-extract Alcohol-free Toner 75 ml

• Ultra Facial Toner 40 ml

• Powerful-strength Line-reducing & Dark Circle-diminishing Vitamin C Eye Serum 3 ml

• Creamy Eye Treatment With Avocado 7 ml

• Lip Balm #1 15 ml

• Amino Acid Shampoo 65 ml

• Amino Acid Conditioner 65 ml

• Creme de Corps 30 ml

• Facial Fuel Energizing Moisture Treatment for Men 15 ml

• Ultimate Strength Hand Salve 30 ml

créditos: Kiehls

Com o custo de 99€ e valorizado em 200€, o Calendário do Advento Kiehl’s é um ótimo presente para um familiar ou amigo.