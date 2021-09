A Cacharel lancą mais uma fragrância Yes I Am, para jovens confiantes. A atriz Shay Mitchell é a cara da campanha.

A coleção de fragrâncias YES I AM é sobre autoafirmação, vendo a feminilidade como uma forma de realizar os seus próprios desejos, encontrando o seu poder e usando-o.

YES I AM GLORIOUS, a quarta versão da coleção, capta o espírito Cacharel original e reinventa-o no século XXI. Cada perfume corresponde a um tipo específico de #CacharelSista e cor.

No caso desta fragrância, é uma sonhadora, espontânea, sempre fiel a si mesma. Fala o que pensa. Brilha através de uma energia positiva. É acessível. É Carneiro, Touro ou Aquário. É uma mulher luminosa.

Em termos de cheiro, a fragrância mistura néctar de pêssego branco, óleo de tangerina, flores brancas, entre outros ingredientes.

O frasco YES I AM parece um batom clássico, um símbolo duradouro de força na feminilidade.

Shay Mitchell, a porta-voz

Com mais de 4 milhões de subscritores no YouTube e cerca de 30 milhões de seguidores no Instagram - Mitchies - a porta-voz do YES I AM, Shay Mitchell, é uma atriz talentosa, influenciadora das redes sociais, ativista e um ícone aclamado da Geração Z.

Filha de pai canadiano e mãe filipina, Shay tornou-se um nome conhecido por causa do seu papel na série "Pretty Little Liars".

Tem um canal de sucesso no YouTube, lançou a sua própria linha de acessórios de moda e é co-autora de um romance para jovens adultos. Mais recentemente, fez sucesso na série da Netflix "You" e no canal Hulu com "Dollface", que tem uma segunda temporada em curso.

Deu à luz o seu primeiro filho em outubro de 2019. Shay luta por aquilo em que acredita, consciencializando e defendendo causas que considera importantes.