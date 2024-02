The New Essentials é o nome da nova coleção que acaba de ser lançada pela Burel Factory. Para aquela que é a sua segunda coleção de moda, a marca portuguesa decidiu manter o foco em itens de vestuário intemporais e práticos mas que, de alguma forma, conseguissem adicionar um toque de modernidade a qualquer armário.

Assim apostou na confeção de mais de 30 peças onde a estrela continua a ser o burel mas onde as cores vivas deram lugar a tons que se destacam pela sua neutralidade, como é o caso do verde, azul, preto e cinzento.

"Com um registo mais sóbrio e contemporâneo, a coleção continua a narrativa inaugurada com Woolclopedia, trazendo ao mundo as histórias, as tradições e a ancestralidade desta matéria-prima, para um contexto de streetwear e de dia-a-dia atual", refere a marca nascida em Manteigas em comunicado.

Os fãs de clássicos vão poder encontrar blazers assertoados, calções, calças ou saias plissadas com a tradicional risca de giz ou em Príncipe de gales - que são as grandes estrelas desta linha - e que podem ser usados de forma isolada ou em look total.

É de destacar que para além do vestuário e dos acessórios, esta linha inclui ainda um modelo de sapatos criado em parceria com a marca portuguesa Lachoix: os Penny Loafers. Mas as novidades não ficam por aqui, sendo que as malhas são uma das próximas apostas da Burel Factory.

A nova coleção The New Essentials - cujos preços se fixam entre os 26 e os 418 euros - já está disponível online e nas lojas física da marca, em Lisboa e no Porto.