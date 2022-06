Brilhos, conforto e estilo rock & roll. Os looks do primeiro dia de Rock in Rio Lisboa

Ana, Raúl e Pablo

créditos: Daniela Costa

Ana caracteriza o seu figurino como o look “olhei e fui” e tem de ser algo confortável. Raúl e Pablo são irmãos e têm uma história com o seu look camisa havaiana: “Desde pequenos que os nossos pais usavam camisas havaianas em concertos”, explica Raúl. “As camisas havaianas para nós significam verão e remetem-nos para momentos bem passados. E por isso fazemos questão de as trazer aos concertos”, concluiu Pablo.

Mariana e César

créditos: Daniela Costa

Mariana e César confessam que houve um peso de 50-50 entre pensar num look festival e não pensar de todo. Mariana confessa que pensou no figurino que acabou por trazer ao Rock in Rio. O contrário de César: “Não pensei muito, o normal, do dia a dia já é bom”. Mas o casal não tem dúvidas quanto ao que mais valorizam: conforto. “E trazer sempre um casaco”, acrescenta César. Para Mariana, há que pensar num look que dê para o dia e também para a noite pois “acaba sempre por arrefecer um pouco”.

Carla e Maria

créditos: Daniela Costa

Os brilhantes foi a escolha mais importante do figurino destas duas amigas. “O outfit eu já tinha escolhido, mas ela só escolheu hoje”, explica Carla. O conforto é algo que as duas amigas privilegiam e a escolha de calçado raso foi outro fator determinante na composição do look que escolheram para o primeiro dia de festival.

Sandra e António

créditos: Daniela Costa

Não vamos ser injustos, mas neste casal, é Sandra quem mais se destaca pela maquilhagem de brilhantes que está a usar no festival. Confessa que não foi nada pensado antes de sair de casa, apenas aproveitou uma das ações que está a decorrer no recinto do Rock in Rio. Para o casal o mais importante é a escolha de roupa confortável. “Ainda está calor, por isso uso t-shirt e calções. Para a noite estamos preparados, tenho aqui os casacos”, conclui.

Catarina e Diana

créditos: Daniela Costa

O festival Coachela foi a grande inspiração das duas amigas, que compuseram o look usando também a ajuda do Pinterest. Os brilhos e o preto foram as escolhas dominantes, lembrando que este primeiro dia é mais dedicado ao rock, elemento que pesou na escolha do outfit final. Muse é a banda que mais querem ver.

Soraia e Rui

créditos: Daniela Costa

Para Rui, a escolha de roupa para o festival não teve nenhum critério em particular e Soraia seguiu a mesma vibe. “Combinámos sem querer combinar. Às tantas olhámos um para o outro e a conclusão foi: qualquer trapinho vai dar. Não pensámos muito e acima de tudo está o conforto”, assume Soraia. O look ficou completo com uma mala colocada à cintura “uma prenda de aniversário que deu muito jeito”, conclui Soraia.

Joana e Tiago

créditos: Daniela Costa

Quando questionados se pensaram nas escolhas que trouxeram para o festival, Joana é perentória: “Pensámos e saiu tudo ao lado”. Tiago assume que “só meti esta camisa que já estava no meu armário”, sendo uma camisa com alguns pormenores. “Uma mulher pensa sempre diferente. Tem umas quantas ideias e depois escolhe”, assume Joana. “Mas tens de confessar que o lencinho deu trabalho”, brinca Tiago.

Vítor e Mariana

créditos: Daniela Costa

Para o casal, as escolhas de figurino dividiram-se entre o de sempre e o tema do dia de Rock in Rio. “No caso dele, é sempre preto. É o estilo dele e ele adora. Eu assimilei o rock e vim de preto”, explica Mariana. O conforto é algo que é importante para ambos e um acessório que ficou a faltar no outfit de Mariana foram os óculos de sol. Em relação à maquilhagem, a jovem confessa que carregou um pouco mais porque veio mais tarde para o festival. “Se tivesse vindo mais cedo, não colocaria tanta”, concluiu.

Yassine

créditos: Daniela Costa

O jovem confessa que a escolha do seu figurino se deveu ao facto de este dia ser mais virado para o rock. “As calças pretas, a t-shirt dos Guns, mas sobretudo um look preto”. Um detalhe que complementa o look de Yassine é o colar. “O colar não tem uma história em particular, serve para dar um toque mais cool”, conclui.

Carolina

créditos: Daniela Costa

“Já tenho os looks todos pensados”, confessa-nos uma sorridente Carolina. Para o dia de hoje, a escolha recaiu “num look mais rokeiro e muitos brilhantes, porque eu adoro brilhantes, não saio de casa sem brilhos”, assume. Carolina não quis escolher um figurino muito colorido, fazendo em equilíbrio entre um estilo country e rock. As suas inspirações são nomes incontornáveis como Camila Coelho ou Chiara Ferragni, e também a instagramer Melissa. O que não pode faltar num look de festival? “Calçado superconfortável. Não dá para andar quilómetros sem pensar nisso. Ando sempre de ténis ou de botas confortáveis”, partilha.