A Lush é mais recente marca de beleza a render-se à febre em torno da famosa série Bridgerton da Netflix e a criar uma coleção temática inspirada no universo pré-vitoriano e desta família.

Para assinalar o lançamento da terceira temporada da série de Shonda Rhimes, que estreou no dia 16 de maio, foi criada uma linha de produtos de edição limitada para o corpo que se destaca pelos nomes e formatos divertidos que nos remetem para o seu imaginário.

Esta novidade, que combina elegância, luxo e extravagância, é composta por seis produtos com diferentes aromas: o perfume Lush Bridgerton (45€), as bombas de banho Two Families e Colour, Clarity, Carat, Cut (6,50€/9€), o creme de duche See and Bee Seen (23€), o body balm Bee (14€) e a loção corporal Creme Anglaise (18€).

“Bridgerton é um fenómeno global com um alcance incrível. Adoramos o escapismo intrigante e extravagante que traz aos espectadores, que se alinha perfeitamente com o que os fãs conhecem e esperam da Lush. A gama de produtos apresenta as fragrâncias encantadoras e ricas utilizadas pela Lush e estamos entusiasmados por partilhá-las com uma maior audiência”, diz Melody Morton, Creative Concepts Director na Lush, em comunicado.

Para quem pretende algo extra pode subscrever a Kitchen Box criada pela marca e que, para além de quatro produtos de arquivo, contém ainda dois produtos exclusivos.

Limitada ao stock existente, a coleção de edição limitada Lush Bridgerton já está disponível nas lojas Lush e online.