Este ano, a Latitid decidiu surpreender as suas clientes com a criação de uma linha de swim e beachwear desenhada a pensar em todas as mulheres que vão subir ao altar este ano.

Para a coleção cápsula Bridal, que foi revelada no início de abril, e de forma a não fugir à tradição, a marca portuguesa elegeu um tecido branco com textura geométrica para a confeção das suas peças.

"É uma coleção de edição limitada que combina sofisticação, elegância e conforto", explica a marca, fundada em 2013, em comunicado. "Seja para a despedida de solteira, lua de mel ou para o dia pós casamento, a marca quer agora estar presente nos momentos especiais de cada uma, através desta coleção projetada para noivas que desejam celebrar o amor de uma maneira única."

Para apanhar banhos de sol, as brides-to-be vão poder escolher entre um biquíni e um fato-de-banho em lycra, que pode ser conjugado com um kaftan comprido em linho com detalhe nos ombros.

Para além do conforto que oferece, esta coleção destaca-se também pela sua versatilidade das suas peças. Por exemplo, o fato-de-banho pode ser usado de diferentes formas - com decote clássico, assimétrico ou em gota - e a parte de cima do biquíni pode ser conjugada com dois modelos de cuecas, uma de cintura subida ou mais descida.

Com preços entre os 105 e os 140 euros, a coleção Bridal da Latitid já está disponível online. Para mais informações, clique aqui.