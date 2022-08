A Bershka associou-se ao famoso clube Amnesia Ibiza para a criação de uma coleção cápsula muito especial. Inspirada no mundo do clubbing e nas festas deste icónico espaço norturno, esta colaboração inclui diversas peças ideais para sair à noite com os amigos. T-shirts oversize, calças parachute, tops assimétrico em rib com o logo do clube, vestidos, conjunto top e saia em tule com estampados fotográficos são alguns dos itens que compõem esta coleção para homem e mulher.

Mas esta colaboração vai ainda mais longe devido ao facto de ser um lançamento figital - uma junção das palavras físico e digital. Ou seja, para além das peças que vão estar à venda nas lojas físicas da marca, esta parceria inédita vai permitir que todos os utilizadores do Decentraland possam vestir os seus avatars com os seus outfits preferidos.

“Estamos muito contentes por colaborar na coleção de wearables Bershka x Amnesia em Decentraland. É incrível testemunhar o interesse de grandes marcas em ser pioneiras no nosso metaverso”, disse Miles Anthony, diretor executivo de DecentralGames, em comunicado.

O DJ e produtor musical Steve Aoki foi o escolhido para ser o embaixador desta coleção que, em jeito de celebração, irá transmitir a festa de lançamento do seu novo disco, que terá lugar no Amnesia, em simultâneo na plataforma de realidade virtual Decentraland.

“É um prazer absoluto dar as boas-vindas a Steve Aoki ao nosso espaço virtual Amnesia em Decentraland e ser a primeira marca de um clube a lançar uma coleção cápsula phygital juntamente com uma marca de roupa global como a Bershka”, afirmou Sergi Blaya, diretor da marca Amnesia Ibiza.

A coleção Bershka x Amnesia Ibiza estará disponível em todas as lojas Bershka, online e em Decentraland em formato digital.