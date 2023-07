Maçãs, pêras e cerejas são as grandes estrelas da nova mini coleção cápsula lançada pela United Colors of Benetton. Esta é composta por três t-shirts de corte largo, gola redonda e cropped - uma das grandes tendências para esta primavera/verão - e que contam com diferentes estampados de fruta.

Mais do que uma linha de moda, este lançamento é "uma redefinição cultural, um símbolo de liberdade" que pode, e deve, ser usada por todos os fãs da marca italiana. Não fosse o lema desta coleção Be You, Be Everything. "Mais do que uma tendência, é uma questão de decidir o que fazemos com o nosso corpo. E o que ele revela", pode ler-se no comunicado enviado.

Com um toque pop e colorido, esta coleção não deixou indiferente a digital influencer Chiara Ferragni que partilhou na sua conta de Instagram uma imagem com uma das t-shirts da marca. Para a ocasião, a empresária italiana escolhou o modelo branco com a cereja que conjugou com uns jeans e uma mala vermelha.

Disponível em quatro cores - verde, azul, vermelho, branco e rosa -, esta coleção é confeccionada em 100% algodão e está à venda por 25,95€.

Recorde-se que este lançamento pode ser usado juntamente com a coleção Maxi frutti – tutti frutti lançada no início da temporada também composta por peças com padrões de fruta.

Descubra toda a coleção aqui.