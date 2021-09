“Quando penso na mulher Self-Portrait, nunca tenho apenas uma pessoa em mente - para mim, a alegria do que faço vem de desenhar para mulheres com personalidades diferentes, atitudes diferentes e maneiras diferentes de viver as suas vidas. Queria celebrar esse espírito com a minha nova coleção e queria apresentar as diferentes facetas da mulher Self-Portrait com uma série de imagens de Bella Hadid a transformar-se em vários lados da sua personagem", explica Han Chong, fundador e diretor criativo da marca Self-Portrait.

A casa de moda britânica Self-Portrait apresentou os looks da sua coleção primavera/verão 2022 com uma série de imagens de Bella Hadid, em pré-estreia no último dia da London Fashion Week.

As imagens, captadas pelo fotógrafo britânico Harley Weir, documentam os diferentes lados de Bella Hadid e mostram as muitas facetas da mulher Self-Portrait.

Para esta coleção, o fundador e diretor criativo da Self-Portrait, Han Chong, inspirou-se na transição da vida para o mundo exterior, apresentando cores ricas, novas silhuetas e uma mistura de texturas suaves.

A campanha de primavera/verão da marca será lançada na íntegra em janeiro de 2022, em linha com a coleção disponível online em self-portrait-studio.com e nas lojas físicas.