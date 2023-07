É uma das bonecas mais famosas do mundo, é loira, fã de cor-de-rosa e acaba de lançar uma coleção em parceria com a Aldo. Sabe de quem estamos a falar? Da boneca Barbie.

Após a febre criada em torno deste ícone de moda com o filme "Barbie", a marca canadiana juntou-se à Mattel para o lançamento de uma linha exclusiva de calçado e acessórios que promete conquistar adultos e graúdos.

Como seria de esperar, o cor-de-rosa é a cor dominante desta coleção que parece que saiu diretamente do armário da famosa boneca diretamente para o seu.

Sandálias de plataforma, mules ou sapatos de salto altos são algumas das opções de calçado que vai encontrar nesta coleção onde não falta muito brilho e detalhes simbólicos, como corações ou a famosa inicial do nome da boneca.

Se o cor-de-rosa não é uma cor que a assusta, pode ainda apostar em diferentes acessórios como malas, bijuteria ou óculos de sol que vão dar um ar divertido, feminino e trendy aos seus looks.

A coleção limitada Barbie e ALDO só está disponível em duas lojas do país - no NorteShopping, em Matosinhos, e no Centro Colombo, em Lisboa - e online.