Bárbara Norton de Matos decidiu juntar-se à melhor amiga, Iza, para juntares abraçarem o desafio de criar uma peça única: um vestido que se adapta a todas as circunstâncias e a todos os corpos.

"Eu e a Iza (minha grande amiga e mega estilista) decidimos criar uma peça única para todas as mulheres e para diferentes corpos e alturas... Eu sentia falta de um vestido básico que ficasse bem com salto alto, ténis ou botas e que desse para levar numa mala de viagem sem ocupar espaço e que não necessitasse de muita logística de engomar, dobrar... enfim um vestido prático", começou por explicar a atriz nas suas redes sociais, onde presenteou os seguidores com o resultado final desta criação.

"Cá está o nosso primeiro vestido! Não marca o corpo, podemos usar soutien, tapa um bocado os braços, tem bolsos e fica com uma pinta do caraças... Se quiserem saber como podem ter um igual é só mandar mensagem para @yestothemask", pode ainda ler-se na publicação.

Veja na galeria as imagens do vestido criado por Bárbara Norton de Matos.

