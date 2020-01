Acordamos e olhamos para o telemóvel.

Assustamo-nos com as horas.

Fazemos scroll pelas notificações.

Navegamos pelas notícias de última hora.

Vemos o mundo na palma da mão.

Abrimos a câmera frontal para saber quão abertos estão os nossos olhos.

Vemo-nos a nós mesmos na palma da mão.

A imagem que temos da vida está ali, nessas mesmas mãos, as que nos refletem os outros. As mesmas que nos devolveram o direito à voz, à participação e à consciência — tornámo-nos seres informados e que exigem ser ouvidos e levados em conta. Reagimos. Exigimos uma indústria de moda mais justa, mais sustentável, mais ética, mais inovadora, mais respeitadora, mais inclusiva, mais humana. Reclamámos, apontámos o dedo, denunciámos, re-tweetámos. E agora?

Agora estamos AWAKE. E AWAKE é a pós-reação. É uma consciência profunda do mundo em que vivemos, sim, mas é uma consciência ativa, que se materializa em conquistas reais, em mudança. AWAKE não é denunciar nas stories do Instagram uma publicação polémica: é sair de casa e construir o futuro. AWAKE é mudar os nossos hábitos, é adotar a transparência como modus operandi; é consumir com lógica, é produzir com qualidade, é comprar com propósito. AWAKE é estar permanentemente ligado a todos os seres humanos que respiram neste planeta.

A MODALISBOA, em co-organização com a Câmara Municipal de Lisboa, regressa ao Campo de Santa Clara de 5 a 8 de março para apresentar as coleções para o próximo outono/inverno 2020/2021 dos nossos criadores, ao mesmo tempo que dedica toda a programação aberta ao público à sustentabilidade. Em linha com a eleição de Lisboa como a Capital Verde Europeia 2020, é este o nosso compromisso e é esta a nossa única forma de olhar o futuro — afinal, “acordar” não significa só despertar, mas concordar, e todos concordamos que esta é a única forma de avançar. Esta edição vai também abrir-se ainda mais ao mundo com o projeto United Fashion, que trará à capital 15 jovens designers, numa promoção única da moda independente europeia.

Fazer a diferença depende de nós. Agir depende de nós. Escrever o novo capítulo na história da indústria depende de nós. Apoiar o tecido de novos designers, dos corajosos que desafiam as regras, dos que compram produto local, dos audazes que conseguem fazer sentido do ruído do constante fluxo de informação depende de nós. É deles o amanhã. É nosso o amanhã.

MODALISBOA AWAKE. O futuro está nas nossas mãos.