Captadas na cidade natal da Self-Portrait, em Londres, as imagens foram tiradas pelo fotógrafo britânico Nigel Shafran e representam o ambiente vivido no momento e apresenta o instantâneo de um dia em casa com Phoebe, encontrando alegria na simplicidade e na solidão.

Ligados pelas suas raízes britânicas e independência, a Self-Portrait e Phoebe Dynevor, conhecida pela série da Netflix Bridgerton, unem-se para celebrar os looks-chave da marca para o outono-inverno 2021.

A coleção inclui novos estilos descontraídos para o dia e noite, assim como um refresh em modelos já existentes. Os tecidos e as construções são despojados e leves, criando uma sensação de liberdade e são todos idealizados para melhorar o humor.

A coleção outono/inverno 2021 completa estará disponível online, em self-portrait-studio.com, em lojas Self-Portrait espalhadas pelo mundo e através de uma rede internacional de lojistas selecionados a partir de julho de 2021.

Fundado em 2013 por Han Chong, a Self-Portrait tornou-se sinónimo de capacitar a mulher moderna através de roupas funcionais para o dia e noite. A marca também está fortemente empenhada em apoiar talentos criativos britânicos através de uma série de iniciativas, incluindo um programa de bolsas de estudo com a Central Saint Martins.