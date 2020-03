Com a missão de celebrar as mulheres com mais de 50 anos, a Easy Spirit acaba de lançar a sua campanha "Viva a sua melhor vida agora" para a primavera de 2020, em parceria com Debbie Allen, atriz, dançarina, coreógrafa e produtora executiva premiada com um Emmy.

Com décadas de experiência na indústria do entretenimento, Allen ficou conhecida pelo seu trabalho em "Fame" e, mais recentemente, na série "Anatomia de Grey", como mulher de Richard e mãe do médico Jackson.

Debbie Allen afirmou em comunicado: "Estou a viver o espírito da Easy Spirit de que a idade não passa de um número e que tudo é possível quando nos sentimos confortáveis. Sou uma produtora executiva que, aos 70 anos, está a fazer mais trabalhos agora do que nunca. Fico de pé muito tempo durante o dia. Estou a ensinar na Academia de Dança Debbie Allen, a atuar, a cuidar da minha mãe... Não podemos ficar de pé um dia inteiro sem o calçado certo".

A campanha da Easy Spirit, celebra o poder, a beleza e a sabedoria das mulheres com mais de 50 anos, multifacetadas, ativas e que estão no auge das suas vidas através de uma campanha em vídeo que destaca a vida de Debbie Allen.

Além da conhecida atriz, a campanha também mostra seis mulheres inspiradoras com mais de 50 anos através do site e redes sociais da marca, que inclui uma viúva do 11 de setembro que fundou uma fundação sem fins lucrativos, uma sobrevivente de cancro e designer de moda e uma especialista em bem-estar. Todas estas histórias servem para inspirar outros a viverem o melhor das suas vidas agora.