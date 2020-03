A marca Nobis anunciou a sua parceria com o ator Giacomo Gianniotti. Mais conhecido pelo seu papel como Dr. Andrew DeLuca na série “Anatomia de Grey”, Gianniotti atuará como embaixador global da marca.

"O espírito filantrópico de Giacomo é inspirador e combina perfeitamente com os valores da marca Nobis", diz Robin Yates, vice-presidente e cofundador da Nobis. "Estamos entusiasmados por tê-lo na vanguarda da nossa equipa de embaixadores globais".

O ator de 30 anos aparece na linha da frente da campanha de roupas para a primavera de 2020, e esta é a primeira vez que é o rosto de uma marca de moda ou de roupas.

A Nobis apoia há muito os esforços filantrópicos de Gianniotti, como equipar o ator para a sua jornada ao Monte Everest com a organização sem fins lucrativos All Hands and Hearts, para ajudar as vítimas do terremoto no Nepal. O ator também tem uma parceria contínua com a organização My Friend's Place, com sede em Los Angeles, que visa acabar com a falta de habitação entre os jovens.