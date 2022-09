Os suecos da Acne Studios, uma casa de moda de luxo multidisciplinar com sede em Estocolmo, apresentaram a sua coleção Primavera/Verão 2023 "Ready to Wear" durante a Paris Fashion Week (PFW), em Paris, França, no dia 28 de setembro de 2022. Quem não faltou foi Kylie Jenner, a mais nova do clã Kardashian.

Algumas das grandes marcas de moda internacionais farão desfiles físicos, como Chanel, Valentino, Saint Laurent, Dior, Louis Vuitton e Balmain. Victoria Beckham deixou a semana de Londres para apresentar-se pela primeira vez na Paris Fashion Week.

Quem abriu a semana da moda de Paris foi a Weinsanto. A PFW contará até ao seu último dia com 11 marcas estreantes, incluindo a Zimmerman e A.W.A.K.E Mode.

Veja ainda as melhores fotos do desfile da Acne Studios