Com uma nova estação à porta a Hush Puppies apresenta as Daiana Boots, como uma ótima aposta para os looks de meia-estação.

Esta linha oferece sobretudo conforto mas também se carateriza pela versatilidade, combinando com vários estilos e personalidades. O design é uma fusão perfeita entre o casual e o desportivo, convidando a passeios nos dias mais soalheiros.

Para além da sua facilidade de uso, o interior e a palmilha são em pele genuína, de maneira a proporcionar o maior conforto. Já o exterior é feito a partir de pele nubuck, o que dá um aspeto macio e aveludado.

São quatro modelos em tons quentes como o tijolo e bordeaux ou tons mais básicos como o cinza e o preto, atribuindo um aspeto contemporâneo e jovial.

Todos os modelos encontram-se em promoção em hushpuppies.pt, e nas lojas físicas Hush Puppies.