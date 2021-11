Com a presença de figuras públicas e amigos da marca, a festa de lançamento foi dirigida ao público-alvo jovem, numa noite de luzes, cor, música e dança.

Laura Var demonstrou a versatilidade dos seus lipgloss, que podem ser usados também como blush e sombra, e apresentou a linha de skin care – vegan, orgânica e cruelty free.

Enquanto marca criada por jovens empreendedores para um público jovem, Laura Var é uma marca preocupada com a sustentabilidade e futuro do planeta, e com a saúde e bem-estar da pele.

A utilização de plásticos descartáveis é reduzida ao máximo sendo, por exemplo, a embalagem da espuma de lavagem de rosto totalmente produzida a partir de plástico reciclado, proveniente de lixo presente nos oceanos.

Angie Costa créditos: Laura Var

PURIFYING/CLEANSING FOAM

Uma espuma de limpeza natural que, de forma gentil e eficiente, purifica a pele sem perturbar o ph natural da mesma. Limpa sujidades, excesso de óleo e maquilhagem com eficácia e suavidade.

Sugere-se que este produto seja aplicado de manhã e à noite em pele molhada, que se massaje com movimentos circulares e que seja retirado com água. Trata-se de um produto vegan e cruelty free, com ingredientes provenientes de agricultura orgânica.

BALANCING TONER

O Balancing Toner é o tónico ideal para quem deseja uma pele radiante. Equilibra os níveis de pH e hidrata. Contém ainda antioxidantes que ajudam a combater radicais livres e aumentam o brilho do rosto.

Este tónico deve ser aplicado de manhã e à noite em pele limpa, e de seguida deve aplicar-se um creme hidratante. Produto vegan e cruelty free. Feito com Ingredientes provenientes de agricultura orgânica. Possui 200ml por embalagem e o PVP é de 25€.

créditos: Laura Var

CLARIFYING TONER

Clarifying Toner é um tónico que permite uma pele refrescada e limpa. Previne poros obstruídos e equilibra a oleosidade da pele, o que leva a que seja ideal para peles oleosas. Contém ácidos de fruto que removem pele morta e reduzem a aparência dos poros.

O tónico deve ser aplicado de manhã e à noite em pele limpa, e de seguida deve aplicar-se um creme hidratante. Trata-se de um produto vegan e cruelty free. Alguns dos ingredientes são provenientes de agricultura orgânica.

Alguns produtos contêm álcool natural em grão. Apesar de alguns grãos como o trigo e o centeio terem glúten, grãos de álcool são seguros para pessoas celíacas porque o glúten não sobrevive ao processo de destilação do álcool. Produtos que contém álcool são considerados sem glúten.

FACIAL OIL

Óleo facial composto por 9 óleos exóticos e orgânicos que aquando aplicado, conforta a pele de imediato, ajudando-a a manter uma aparência suave e radiante. Melhora o aspeto da pele seca, áspera e sem brilho.

Este produto deve aplicar-se na pele limpa, todos os dias à noite e de manhã. É um óleo vegan e cruelty free.