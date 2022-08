Ana Rita Clara volta a dar provas da sua veia empreendedora. Apaixonada por moda, a apresentadora resolveu reinventa um dos seus projetos mais pessoais e lançar a plataforma e-commerce no portal anaritaclara.pt.

O site, que desde sempre explora áreas como saúde e bem-estar, fitness, empreendedorismo, lifestyle, moda e beleza, conta agora com uma colaboração especial direcionada para a promoção de marcas portuguesas sustentáveis.

"O meu trabalho vai muito além do que faço em televisão. [...] Em 2019, depois de muito trabalho e dedicação, lancei o portal ARC e, agora, com o universo a meu favor, tenho conseguido conquistar novas parcerias e os projetos certos. E estou muito confiante que todas as mulheres vão adorar esta colaboração. Não podia estar mais feliz e realizada, nesta fase que estou a viver", realçou Ana Rita Clara ao falar sobre a novidade.

"Por acreditar na moda como uma segunda pele, esta nova colaboração - disponível na renovada plataformaanaritaclara.pt - irá disponibilizar peças com alma, elegantes, confortáveis e versáteis, pensadas para se adaptarem a todos os corpos, de todas as mulheres", prometem os responsáveis pelo projeto.

