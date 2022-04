Se o seu desejo é tornar-se numa maquilhadora profissional, então precisa de conhecer a Ana Vieira, Formadora e Mentora de Maquilhadoras que pretende fazer da Maquilhagem uma Profissão de Sucesso, e produtora da Hotmart, plataforma na qual disponibiliza vários conteúdos e masterclasses.

Formada em Design de Comunicação, Ana Vieira descobriu em 2007 a sua paixão pela maquilhagem, especializando-se, mais tarde, em Beleza, Moda e Televisão em Londres, onde fez parte da Equipa de Maquilhagem da icónica London Fashion Week.

Até agora, já impactou mais de 12 mil mulheres, maioritariamente portuguesas, entre os seus eventos, workshops, masterclasses, cursos e formações presenciais. Com o curso online de formação profissional, formou já mais de 100 maquilhadoras profissionais em apenas um ano.

Em 2015, fundou a AVA MAKE-UP SCHOOL, uma das escolas de maquilhagem mais prestigiadas de Portugal e a primeira no Algarve. Percebendo o potencial do mundo digital e a facilidade de fazer chegar conhecimentos remotamente a todas as pontas do país, a empreendedora criou o método 360º, que conjuga três pilares fundamentais que, quando aplicados, transforma maquilhadoras do zero a profissionais de Elite.

Do que precisa para ser uma maquilhadora profissional de sucesso?

“Ao longo dos anos conheci muitas maquilhadoras que se formavam pelo método tradicional e não conseguiam ter clientes no primeiro ano de trabalho”, começa Ana Vieira por explicar.

“Foi nesse sentido que criei um curso profissional online que oferece a mesma transformação e qualidade que os meus cursos presenciais, com foco em três pilares fundamentais: a parte técnica da maquilhagem, o desenvolvimento e capacitação pessoal a nível da confiança, postura e mesmo linguagem corporal e verbal, e a estratégia de desenvolvimento de negócio com a captação dos primeiros clientes”.

A ideia deste curso remoto surgiu em 2018 e apenas foi colocada em prática dois anos depois. “Eu sou perfecionista e não quis lançar uma oferta que não fosse 100% alinhada com os meus ideais. Quando a pandemia rebentou, os pedidos de formação online dispararam e foi quando testei este produto e se conseguia ensinar algo tão técnico à distância. Foi um sucesso e não parei deste então”, explica a formadora e mentora de maquilhadoras.

Reconhecida como uma das profissionais mais experientes na área da Maquilhagem em Portugal, tanto como Maquilhadora como Empresária, Ana Vieira garante que não basta só frequentar o curso fazer para se ser uma maquilhadora certificada.

“Posso ter alunas a assistir a todas as aulas, mas, se os trabalhos não tiverem o que eu considero ser qualidade de maquilhagens cobráveis, como lhes chamo, então a pessoa precisa repetir esse mesmo exercício até atingir esse nível e aí sim fica certificada e preparada para trabalhar com excelência”.

Está a decorrer, durante esta semana, a Semana do Zero a Maquilhadora Pro, um evento 100% online e 100% gratuito que ensina o Método que leva do Zero a Maquilhar Profissionalmente, mesmo para aqueles que não sentem confiança ou nunca tenham maquilhado alguém.