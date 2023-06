"All Good Things Must Come to An End". Foi com esta frase que Diogo Miranda começou por comunicar ao mundo uma notícia que parecia difícil de acreditar: o fim da sua carreira no mundo da moda.

Num post publicado esta terça-feira na sua conta oficial de Instagram, totalmente escrito em inglês, o designer de 34 anos fez questão de agradecer a todos os fãs, clientes e equipa que o acompanharam ao longo da sua carreira de designer e fizeram com que a sua "marca se tornasse um player relevante no mundo da moda."

"Obrigada por todas as vosssas bonitas mensagens de amor e apoio nestas útimas semanas! Estou completamente arrebatado pela vossa bondade e generosidade. Um enorme agradecimento à minha equipa e a todos os colaboradores talentosos que incansavelmente trabalharam comigo e acreditaram na minha visão durante estes últimos 16 anos", pode ler-se no comunicado publicado.

"Estou orgulhoso de tudo o que conquistámos! Obrigada a todos por apoiarem este projeto ao longo dos anos. Estou ansioso para a nova aventura!", rematou o designer, que conta com uma loja e atelier em Felgueiras, sem revelar o que motivou o fim da sua marca e quais os seus planos para o futuro.

Após o comunicado oficial, o criador publicou um vídeo com a legenda "Memorabilia - 2008- 2023" onde passa em revista alguns dos seus desfiles e criações mais emblemáticas ao longo destes 16 anos.

Recorde-se que Diogo Miranda é considerado um dos designers de moda mais aclamados do panorama português. Natural de Felgueiras, começou a sua carreira em 2007 e foi presença assídua num dos certames de moda mais importantes a nível nacional: o Portugal Fashion. Em 2015 apresentou-se pela primeira vez no circuito internacional, ao integrar o calendário da Semana da Moda de Paris.

Recorde, de seguida, a última coleção apresentada por Diogo Miranda na 52.ª edição do Portugal Fashion que se realizou em março deste ano.