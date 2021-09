A coleção apresenta camisas, sobretudos, calças e vestidos a pensar em todas as mulheres. Se antes brilho era o que não faltava nas coleções da marca, nesta estação os padrões lideram, e a grande aposta são as cores quentes como o vermelho, castanho e o preto.

As elegantes e femininas silhuetas, continuam a ser uma das imagens de marca a pensar em todas as ocasiões do dia a dia e que nunca dececionam.

Todas as sugestões encontram-se disponíveis em be.relish.it.