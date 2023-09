Criar básicos de moda que encaixem na perfeição em qualquer guarda-roupa e possam ser reutilizados estação após estação. Esse é o objetivo da nova coleção lançada pela Primark em conjunto com Rita Ora.

A linha Rita Ora x Primark, lançada a nível internacional, espelha muito da personalidade da artista britânica e inclui algumas das suas peças de roupa prediletas que incluem diversas opções casuais que, conjugadas de forma certeira, podem facilmente adaptar-se a diferentes estilos e ocasiões.

Com preços a partir dos 4€, esta coleção é composta por 165 peças que convidam todos os fãs a expressar a sua personalidade através de opções em malha, ganga, alfaiataria, casual e outerwear. Para completar o look, pode incorporar diferentes acessórios e calçado.

"Ao longo da minha vida, sempre quis ter um estilo próprio e, quando era mais nova, não o teria conseguido sem a Primark. Eu consegui sempre esticar o meu orçamento graças a tantas peças fantásticas da Primark. Sinceramente, foi nessa altura que aprendi a ser criativa e a brincar com a moda. Criar esta coleção com a Primark foi muito nostálgico para mim, e mal posso esperar para que o mundo a veja!", referiu a intérprete de 'For You' em comunicado.

Ao longo de dois anos, a artista, a marca e a designer londrina Jawara Alleyne trabalharam em conjunto para desenvolver o conceito, design e fabrico desta parceria de moda que vai ser repartida em diversos lançamentos e se destaca por incorporar materiais reciclados e mais sustentáveis.

A primeira coleção Rita Ora x Primark já está disponível online e nas lojas Primark.