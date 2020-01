Jean Paul Gaultier antecipou que o desfile seria uma grande festa com "muitos amigos", e não decepcionou. No elegante teatro musical de Châtelet, com orquestra e cantores ao vivo, o "enfant terrible" da moda apresentou mais de 200 looks num ambiente de euforia, com modelos sorridentes e exageradas, além de um público que aplaudiu com entusiasmo por mais de uma hora.

O estilista, de 67 anos, anunciou na última sexta-feira, de surpresa, que este seria o seu último desfile, mas garantiu que a sua marca, propriedade do grupo espanhol Puig, continuaria com um projeto que seria anunciado brevemente e do qual é um "instigador".

"A moda tem que mudar"

"Acredito que a moda tem que mudar. Há muitas roupas, roupas que não servem para nada. Não deitem fora, reciclem", diz Gaultier num comunicado distribuído entre o público, explicando pelo menos de forma parcial a sua decisão de colocar ponto final nos seus desfiles.

"Esta noite, vão ver a minha primeira coleção de alta costura "upcycling"; abri as gavetas", disse citando a técnica que consiste em utilizar peças antigas e dar-lhes nova vida.

Antes de Rossy de Palma, Mylene Farmer e as irmãs Bella e Gigi Hadid apareceram na passerelle a usar as últimas criações com base de jeans, cintos de couro, seda e tule, o desfile começou com a representação de um funeral, com modelos em looks pretos totalmente estáticas.

Com a banda sonora de Boy George, um caixão entrou no cenário com dois seios cônicos presos na tampa. Uma coroa de flores dizia "Moda para sempre".

No final do desfile uma tela gigante mostrou vídeo dos bastidores. Gaultier, com um macacão azul, foi cercado pelos seus colaboradores, que acabaram por levá-lo em ombros e enchendo-o de beijos.

O desfile aconteceu durante a Semana da Moda de Alta Costura, um clube restrito ao qual Gaultier pertence desde 2001 juntamente com outras 15 marcas, como Dior, Chanel, Givenchy, Valentino e Giambasttista Valli.

"Inconformista"