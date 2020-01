Maria Grazia Chiuri apresentou a sua coleção de Alta-Costura esta segunda-feira no Museu Rodin, cujo cenário foi criado pela artista Judy Chicago, "uma das fundadores do movimento feminista artístico", lê-se no Instagram da marca francesa. Clique na galeria e veja as propostas para a temporada primavera/verão 2020/2021.

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.