Sabia que a marca de queijinhos A Vaca que ri está a oferecer novamente artigos da sua coleção cápsula?

A marca icónica com mais de 100 anos, A Vaca que ri quer continuar a inspirar as pessoas a escolherem rir perante a vida, assim o Dia Internacional do Riso, a 18 de janeiro, vai ser assinalado com o lançamento da sua nova coleção cápsula A Vaca que ri Collection.

Pelo 3º ano consecutivo, esta promoção de edição limitada, desenvolvida especificamente para os verdadeiros fãs da marca, oferece artigos exclusivos imperdíveis com a imagem da icónica A Vaca que ri, sendo ideais para colecionar ou para usar no dia a dia.

Os artigos disponíveis abrangem as áreas lifestyle, foodie e family, tais como: lenços, t-shirts, meias, pegas e luvas de cozinha, aventais, copos, lancheiras para os miúdos, cadernos e até mesmo um fato de ciclismo que fez um enorme sucesso nas redes sociais da marca.

Para concorrer, deverá adquirir a partir do dia 18 de janeiro de 2022 até 28 de fevereiro de 2022, as porções A Vaca que ri Original ou Light (8P, 16P ou 24P) ou os Palitos A Vaca que ri Original ou Light 140g – submeter a sua participação ao registar-se no site www.avacaqueripassatempo.com, inserir o código único que está presente no interior das embalagens e convertê-lo em pontos, para trocar pelo seu artigo favorito.