Chama-se athleisure, é a grande tendência do momento dentro e fora das redes sociais, já conquistou milhares de mulheres em todo o mundo e é a grande aposta da Primark para a sua nova coleção em parceria com Paula Echevarría.

Para aquele que é o seu terceiro lançamento em conjunto, a gigante de retalho irlandesa e a it girl espanhola apostaram na criação de uma linha de roupa com um toque desportivo e que, sem esquecer o lado trendy, lhe permite saltar do ginásio diretamente para o dia a dia sem perder o estilo.

"Nesta cápsula dá-se especial importância às leggins e macacões desportivos, dada a sua versatilidade, que se converteu numa peça emblemática da tendência athleisure", refere a marca em comunicado.

Nesta colaboração vai poder descobrir mais de 80 itens de vestuário e acessórios que variam entre o básico e o trendy. Por exemplo, pra treinar poderá escolher entre macacões desportivos, leggings, tops e sweatshirts crop, sendo que para o dia a dia as opções incluem trench coats, blazers, calças ou camisas.

A par das peças em ganga e com riscas, este lançamento tem como cores predominantes o azul, beige, castanho e cinzento e os preços variam entre os 3,50 e os 42 euros.

A linha Paula Echevarría x Primark vai estar disponível a partir de 11 de janeiro em todas as lojas Primark.

Clique na galeria e descubra toda a coleção.