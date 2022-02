A pensar no Dia dos Namorados, a le mot lança a t-shirt l’amoureuse, uma edição limitada em colaboração com a criadora Sarah Josis.

Inspirada no romance e na sensualidade, l’amoureuse – em português, a apaixonada – foi desenhada em estreita parceria com a designer belga e celebra o tipo de mulher que inspira ambas as marcas: a apaixonada pela vida, pelos seus sonhos e pelo amor.

“Quando a Sarah Josis me disse que ia lançar uma nova coleção de casamento minimalista e intemporal, achámos que seria divertido ter também uma t-shirt, numa linha mais descontraída, para complementar os seus modelos”, explica Susana Santos, fundadora da le mot.

“Como a grande inspiração da le mot é sempre o amor, que está no centro de todas as criações, fazia todo o sentido criarmos peça especial para as noivas – as apaixonadas por excelência – mas que também pudesse ser usada no dia a dia”.

T-shirt l'amoureuse créditos: le mot

A criadora da Le Mot, Susana Santos, e a designer Sarah Josis conheceram-se em Paris há mais de uma década quando estudavam Moda na capital francesa, e são amigas desde então.

Ambas são admiradoras do estilo parisiense e partilham a mesma paixão por uma estética depurada e por peças de roupa intemporais elegantes e feitas com qualidade.

Esta edição limitada, l’amoureuse (45 euros, disponível do XS ao L), em algodão orgânico, inspira-se em todas as mulheres apaixonadas – pela vida, pelo seu trabalho, pela sua cara-metade – e pretende dar um toque de romance em francês às suas vidas.