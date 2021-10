As roupas Carolina Sobral são fáceis de ”ler” e usar, essa é a sua força.

O desenvolvimento de peças de roupa que colocam o conforto e a funcionalidade em primeiro lugar é o princípio fundamental de cada coleção. Alimentado por um design que compreende instintivamente as

necessidades de mudança do consumidor moderno e que se adapta ao ritmo. O objetivo da coleção SS22 era não parecer complicada. Vestidos, leves e fluídos e peças fáceis de combinar entre si, em tecidos confortáveis com um brilho subtil para adicionar um toque deelegância até mesmo aos looks mais simples. Brancos, crus, beges e tons de cinza com apontamentos de amarelo manteiga e laranja vibrante transmitem uma sensação de serenidade e energia.

Veja as imagens da coleção: