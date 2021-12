'A Pipoca Mais Doce', como é conhecida Ana Garcia Martins, partilhou com os fãs que o modelito escolhido para a última gala do 'Big Brother' foi um "dos seus vestidos preferidos de todo o sempre".

Trata-se, na verdade, do modelo Jacquard, branco com ombreiras, da marca portuguesa que habitualmente usa nas galas do reality show, a KAOÂ.

Depois de ter partilhado a sua adoração pelo vestido, a peça, com o valor de 139 euros, esgotou em quase todos os tamanhos na loja online, estando já disponível apenas em L.

É o chamado 'efeito Pipoca'...

Leia Também: Pipoca assiste a acidente de mota. "Se já estava angustiada, pior fiquei"