A Oysho da Rua Garrett, em Lisboa, está de cara lavada

Dividida em dois andares, a loja da Oysho, da Rua Garret, em Lisboa, vai ser capaz de se adaptar às diferentes coleções, graças a um novo sistema de exposição, e conta com móveis perimetrais com iluminação LED que promove uma grande visibilidade em todo o interior.

Na loja de 210 m2 é possível encontrar as linhas de Desporto mais técnicas, desde coleções para Fitness, Yoga ou Running, a coleções cápsula para modalidades como o Trekking ou o Ténis, entre outras. Também estarão disponíveis as coleções de Lifestyle e Lazer que, durante os meses de verão, serão complementadas pelas linhas de Beachwear e Swimwear.

créditos: Divulgação

A loja, que se encontra no Chiado, está equipada de Wi-Fi gratuito e um terminal de pagamento automático, que permite aos clientes realizarem o processo de compra de forma autónoma e evitando tempos de espera.

A loja oferece ainda diferentes serviços de forma a melhorar a experiência do consumidor, como click & collect, Através da App da marca, onde o cliente pode selecionar o "Modo Loja", comprar de acordo com o stock disponível na Rua Garrett e levantar a sua encomenda no intervalo de uma hora. A entrega em loja permite fazer compras online e levantar as encomendas no ponto de venda. No serviço Oysho ID o utilizador poderá guardar os seus talões em formato digital, graças ao identificador do código QR disponível na App da marca.