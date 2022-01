Quando a Sra. Estée Lauder criou o óleo de banho Youth-Dew em 1953, revolucionou a indústria das fragrâncias. Setenta e cinco anos depois, a marca continua o seu legado com o lançamento de uma nova Coleção de Fragrâncias de Luxo, oito fragrâncias extraordinárias que transportam para lugares encantados e desconhecidos.

Cada fragrância distinta oferece uma nova experiência, inspirada em momentos de surpresa, adrenalina e sensualidade dos momentos mais deslumbrantes da natureza, que é intensificada, iluminada e elevada.

Experimente a luminosidade máxima de um pôr do sol, o mistério de uma flor iluminada pela lua, a alegria e o calor da luz do sol. Cada fragrância é delicadamente elaborada com os melhores ingredientes e aromas que aumentam o estado espírito, motivam a imaginação e desvendam uma experiência sensorial intensa.

A Natureza e a Ciência juntam-se para tornar cada momento inesquecível e com uma inovação e longevidade característico das fragrâncias de luxo. A nova e exclusiva tecnologia ScentCapture Fragrance Extender™ de Estée Lauder foi especialmente formulada para permitir que cada perfume dure até 12 horas após uma única aplicação.

Além disso, cada um dos aromas da Coleção Luxury Fragrance foi demonstrado em testes neurossensoriais independentes, para evocar emoções específicas naqueles que foram atraídos para eles. Unindo forças com a sua própria imaginação, libertaram um novo mundo para chamar-lhe o seu.

DESIGN DA EMBALAGEM

Cada fragrância da coleção é apresentada num frasco de vidro requintado e poderoso, com um detalhe de um cordão dourado, inspirado nas embalagens antigas de Estée Lauder.

A tampa dourada apresenta um monograma inspirado no logotipo original de Estée Lauder, descoberto nos Arquivos da companhia Estée Lauder de Leonard A. Lauder. É um exclusivo da Luxury Collection.

Cada um destes detalhes é uma referência aos elementos-chave da herança da marca Estée Lauder, reinventada de uma forma distintamente moderna.

Cada frasco apresenta uma chapa com um símbolo exclusivo que representa o ingrediente principal de cada fragrância.

A Nova Coleção Luxury Fragrance (100ml) da Estée Lauder, é exclusiva El Corte Inglés, por 135,00€.