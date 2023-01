Lançada a 4 de janeiro, Imperfeitamente Perfeita é o tema da nova coleção de Noivas 2023 de Cata Vassalo. Trata-se de 33 headpieces, como bandoletes, tiaras, coroas e toucados para adornar penteados, em latão banhado em ouro.

A nova proposta assenta na celebração do presente. O conceito gira em torno do aqui e do agora, da individualidade e da transformação pessoal, mas também do plural e das pessoas certas. As principais tendências deste ano são os dourados, as pérolas e as pedras aplicadas.

A coleção já se encontra disponível tanto online como na loja física da marca, em Sintra, por valores entre 290€ e 610€.